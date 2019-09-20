На Полтавщине повязан "самый влиятельный мафиози" и его банда

Задержан Самвел Донецкий и члены его банды / facebook.com/UA.National.Police

В Полтавской области правоохранители задержали членов этнической преступной организации и ее лидера - уроженца Грузии, который жил в Киеве, Самвела Донецкого.

Банда на украинской территории и за ее пределами занималась совершением тяжких и особо тяжких преступлений, говорится на странице Национальной полиции Украины в Facebook.

По данным ведомства, Самвел Донецкий сам себя называл "самым влиятельным мафиози".

Правоохранители узнали, что с 1990-х злоумышленник руководил криминальной группировкой в Донецкой области, а потом его влияние распространилось на Запорожскую и Полтавскую области.

Ранее сообщалось, что в Киевской области задержана банда, члены которой причастны минимум к двум резонансным преступлениям - расстрелу директора немецкого концерна Caparol и убийству начальника отдела рекламы коммунального предприятия Киевский метрополитен.