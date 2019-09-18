На Киевщине задержали банду, которая совершила ряд громких убийств

Максимальное наказание, которое ждет преступников, – пожизненное заключение / Фото Facebook Андрей Небытов

На Киевщине правоохранители задержали преступную банду, которая причастна минимум к двум громким убийствам – расстрелу директора немецкого концерна Caparol и убийству начальника отдела рекламы Киевского метрополитена.

Начальник областной полиции Андрей Небытов рассказал о деталях следсвия. По его словам, в сентябре 2016 года в Киевской области убили директора компании Caparol - бизнесмена расстреляли из огнестрельного оружия.

"Работа следственно-оперативной группы не прекращалась в течение 2017-2018 годов. Удалось полностью установить процесс подготовки преступления, исполнения и сокрытия следов и уничтожения вещественных доказательств. Но не было главного – подозреваемых", - написал Небытов в Facebook.

В январе 2019 года тремя ударами ножом в спину был убит начальник отдела рекламы Киевского метрополитена.

"Расследование показало, что убийство готовили заранее и это не уличная потасовка, а хорошо спланированное преступление. Большое количество оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий на протяжении почти девяти месяцев позволили выйти на преступную организацию, участники которой специализировались на совершении особо тяжких преступлений насильственного характера", – отметил полицейский.

Следствие связало два этих громких убийства. В сентябре этого года произошло задержание подозреваемых. Полиция провела 21 обыск и во время следственных действий получила неопровержимые доказательства причастности к преступлениям. Были изъяты оружие, боеприпасы, денежные средства, документы, жесткие диски и прочее. Задержанным объявлены подозрения в создании преступной организации и совершении двух умышленных убийств. Максимальное наказание, которое ждет преступников, – пожизненное заключение.

"Уверен, это не последние ранее совершенные преступления на их счету, как и не последние задержания в этих уголовных производствах", – резюмировал Небытов.

Напомним, 20 сентября 2016 года в селе Крушинка Васильковского района Киевской области неизвестные убили директора предприятия по производству лакокрасочных изделий.