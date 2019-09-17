В Украине спустя три года раскрыли убийство директора крупной компании

Убийство директора украинской "дочки" Caparol / shitimech.com

Правоохранителям удалось раскрыть убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol Павла Зможного, которое произошло еще в 2016 году. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Отмечается, что задержаны участники преступной группировки, среди которых организаторы и исполнители убийства Зможного. По данным следствия, подозреваемые занимались заказными убийствами.

"Есть обоснованные подозрения, что на счету задержанных есть еще одно заказное убийство, совершенное в январе текущего года, которое также раскрыто", - говорится в сообщении.

Правоохранители продолжают следственные действия.

Напомним, что 20 сентября 2016 года в селе Крушинка Васильковского района Киевской области неизвестные убили директора предприятия по производству лакокрасочных изделий.