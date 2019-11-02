В Хмельницкой области рейсовый автобус слетел в кювет и перевернулся, 13 пострадавших

В субботу, 2 ноября, на окраине села Довжок Каменец-Подольского района Хмельницкой области в дорожно-транспортном происшествии с рейсовым автобусом пострадали 13 человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Хмельницкой области, рейсовый автобус марки Эталон, который двигался по маршруту Залесье-1 - Каменец-Подольский, съехал в кювет и перевернулся.

"По состоянию на 15.00 часов в Каменец-Подольскую больницу были доставлены 13 пострадавших - 12 женщин разного возраста и водитель транспортного средства. Одна из травмированных женщин находится в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть и несовершеннолетняя девочка 2006 года рождения", - говорится в сообщении.

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Следователи следственного управления ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса по ч.2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Детали и причины ДТП устанавливаются. Предварительно рассматривается несколько версий причин, которые могли привести к аварии транспортного средства. Среди них водительский фактор, техническая неисправность автомобиля и другие. Окончательные заключения о причинах аварии можно будет сделать только после получения результатов автотехнической экспертизы и по завершении расследования.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Венгрии автобус с украинцам угодил в ДТП.