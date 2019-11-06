Грядет буря: в Украине обьявили штормовое предупреждение

Украинцев предупредили о сильном ветре / Фото из открытых источников

Погода в Украине в среду 6 ноября заметно ухудшится по всей территории страны.

В Укргидрометцентре спрогнозировали сильные порывы ветра, в Карпатском регионе – сильные дожди.

"6 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром значительный дождь (І уровень опасности). По Киеву и Киевской области 6 ноября порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности)", - сообщили в Укргидрометцентре.

Специалисты призывают призывает жителей быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Ранее синоптик уточнил прогноз погоды на ноябрь.