Бабье лето 2019 задержится: синоптик уточнил прогноз погоды на ноябрь

Бабье лето в Украине бьет температурные рекорды/ radionetplus.ru

Бабье лето 2019 пришло в Украину еще и в ноябре и будет радовать украинцев теплом и солнцем еще по крайней мере в течение пяти дней.

Мощный циклон накрыл Европу и принес тепло в Украину, говорит синоптик. В связи с этим температурный режим сейчас на полтора градуса выше нормы. К слову, Центральная геофизическая обсерватория зафиксировала температурный рекорд ноября 2019 – в столице 4 ноября столбики термометров поднялись до 14,9 градуса. Так тепло в это время было лишь 62 года назад, в 1957-м, передает ТСН.

Синоптик гидрометцентра Владислав Билык прогнозирует, что прохладнее всего в ближайшие дни будет на западе и севере – там воздух прогреется до +15 градусов. На юг Одесской области пришло чуть ли не лето – там столбики термометров покажут +21…+22 градуса.

Тем временем на Харьковщине объявили штормовое предупреждение – желтый уровень опасности из-за порывов ветра. Спасатели призывают людей держаться дальше от рекламных щитов или опор электропередач. Кроме того, в Харьковской области прогнозируют обильные дожди.

6 и 7 ноября фактически по всей территории страны, в том числе и в Киеве, ожидаются дожди. Температура воздуха будет держаться выше +10 С. А вот медленно холодать начнет с 14 ноября, резюмировал синоптик.

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Напомним, бабье лето 2019 побило два температурных рекорда. 13 октября столбик термометра поднялся до +23,8 градусов по Цельсию - это на 0,4 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, который был зафиксирован в 2014 году. Среднесуточная температура воздуха 13 октября в первый раз за последние 139 лет составила +16,6 градусов Цельсия – это на 0,4 градуса Цельсия выше соответствующего предыдущего рекордного значения для этого дня, которое было отмечено в 1896 году.