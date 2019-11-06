В Украине анонсировали массовые увольнения: причины и кого коснется

Дмитрий Дубилет / Униан

Кабинет министров решил пожертвовать почти двумя тысячами работников Государственной службы статистики. По словам министра Дмитрий Дубилета, это решение непростое, но необходимой для оптимизации подразделений районного уровня.

"С учетом того, что большинство отчетов, которые компании подают в Госстат, подаются в электронном виде, поддержка этих подразделений стала нецелесообразной. Часть функций, которые выполняли районные подразделения, будут переданы на областной уровень", - написал чиновник в Facebook.

При этом он указал, что правительство намерено упросить и сократить количество отчетов для Госстата.

"Хотел бы обратиться отдельно к сотрудникам, которые попали под это сокращение. Нам очень жаль, что нам пришлось идти на эти меры, но мы вынуждены это делать, чтобы перезапустить экономику Украины", - отметил Дубилет.

Кроме того, он анонсировал передачу в аренду или приватизацию 281 объекта недвижимости.

Напомним, что украинское правительство планирует приватизировать Укрспирт уже в 2020 году.