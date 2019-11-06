  1. Главная
  3. Украина

В Украине анонсировали массовые увольнения: причины и кого коснется

6 ноября 2019, 11:33

Дмитрий Дубилет заявил, что такое решение необходимо для перезапуска украинской экономики.

Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет / Униан

Кабинет министров решил пожертвовать почти двумя тысячами работников Государственной службы статистики. По словам министра Дмитрий Дубилета, это решение непростое, но необходимой для оптимизации подразделений районного уровня.

"С учетом того, что большинство отчетов, которые компании подают в Госстат, подаются в электронном виде, поддержка этих подразделений стала нецелесообразной. Часть функций, которые выполняли районные подразделения, будут переданы на областной уровень", - написал чиновник в Facebook.

При этом он указал, что правительство намерено упросить и сократить количество отчетов для Госстата.

"Хотел бы обратиться отдельно к сотрудникам, которые попали под это сокращение. Нам очень жаль, что нам пришлось идти на эти меры, но мы вынуждены это делать, чтобы перезапустить экономику Украины", - отметил Дубилет.

Кроме того, он анонсировал передачу в аренду или приватизацию 281 объекта недвижимости.

Напомним, что украинское правительство планирует приватизировать Укрспирт уже в 2020 году.

Кабмин увольнение Госстат Дмитрий Дубилет
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине анонсировали массовые увольнения: причины и кого коснется». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:33
В Украине анонсировали массовые увольнения: причины и кого коснется
11:32
Бабье лето 2019 в ноябре повторило "теплый рекорд" 89-летней давности Видео
11:24
Фильм Джокер: что случилось с соседкой Артура в конце
11:00
У Гончарука назвали сроки проведения переписи украинцев
10:51
В Киеве девять электричек не вышли на рейс: названа причина
10:45
Обнародовано письмо Трампа Зеленскому с приглашением в Вашингтон
10:18
Сбил и уехал: в Запорожье маршрутка снесла с дороги подростка Видео
10:12
Зеленский назначил внештатным советником американского адвоката
10:00
Госбюджет несет миллиардные убытки из-за попытки установить фиксированную маржу на продажу сигарет
09:50
Наемников ЧВК Вагнер засекли на еще одной войне
09:38
Грядет буря: в Украине обьявили штормовое предупреждение
09:24
Кардинальные перемены и коварные планы: что сулит гороскоп на 6 ноября 2019
09:22
"Я вас на ноль умножу": в Киеве одиозный сотрудник ГПУ угрожал копам Фото
08:56
Посол США в ЕС признал давление Трампа на Украину
08:46
"В какой-нибудь стране мира ещё живут такие же долбо*бы?": в Омске к приезду Путина покрасили землю
08:26
Главная проблема Украины - недееспособность государства мнение
08:21
Генпрокурор Рябошапка высказался о привлечении к ответственности Порошенко
07:58
Под Тернополем люди жалуются на "красный снег" Видео
07:29
Круговорот дебилов в природе мнение
07:27
"Общество требует крови": Рябошапка анонсировал новые производства в отношении нардепов
07:15
"Орех на месте, попик хорош": полуголая Анфиса Чехова взбудоражила сеть
06:55
Дело Дубневича: в ГПУ не исключают еще одного подозрения для нардепа
06:53
Операция "Дискредитация": кому выгодно публиковать переписки депутатов мнение
06:30
"Планета большого счастья": астролог дала рецепт успеха в ноябре
06:06
Когда экономика Украины совершит прорыв: Гончарук сделал прогноз Видео
05:55
Стрижка гаврош – самая креативная женская стрижка, которая опять в моде - фото Фото
05:36
Горбачев сделал тревожное заявление об отношениях России и Запада
05:12
Экс-защитник Динамо открыл ферму по разведению черных свиней
04:44
День Виктории: поздравления с Днем ангела в прозе, стихах и на украинском Фото
04:27
Олимпийская чемпионка приговорена к 8,5 годам тюрьмы
04:05
Модный бежевый маникюр – паутинка, леопардовый принт и маникюр с фольгой - фото Фото
03:49
"Нация с глубокой историей коррупции": Помпео рассказал о приоритетах по Украине
03:30
Эксперт назвал залог успеха на переговорах с Россией по газу
03:12
Йованович рассказала, как Луценко игнорировал призыв реформировать Генпрокуратуру
02:56
Сожгли в печи и получили 43000: под Житомиром родители убили дочь
02:26
Повышение зарплаты учителям в 2020 году в Украине: Гончарук сообщил детали Видео
02:17
"Плешивый карлик-недоносок": в Сети набросились на Путина из-за русского языка
02:01
Рябошапка рассказал о хозяевах прокуроров
01:53
У Гончарука хотят провести перепись населения с помощью онлайн-инструментов Видео
01:30
Ем и не наедаюсь: диетолог разьяснила, что делать
01:02
6 ноября – какой сегодня праздник: что делать в день иконы Всех скорбящих Радость Видео
00:33
Месси назвал своего кандидата на должность тренера Барселоны
00:16
Макияж с блестками: модные идеи на фото, советы визажистов Фото
05 ноября, вторник
23:50
Найдена предсмертная записка: на Одесчине школьник сиганул с большой высоты
23:21
В Харькове расстрелян мужчина, опубликованы фото и видео Фото Видео
22:40
Экс-министр спрогнозировал отношения Украины и РФ после краха режима Путина
22:18
В НБУ рассказали, как украинцы "финансируют" Россию
21:49
"Грудастые бл*ди из БДСМ хорорр пати": Путина высмеяли из-за гостей в Кремле
21:44
Вместо Заворотнюк: умирающую актрису преследуют папарацци
21:31
Сидоренки-Сидоренки 11 и 12 серия смотреть онлайн 05-11-2019 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять