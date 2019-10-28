Зеленский намерен забрать у народа спирт

Приватизировать Укрспирт нынешнее правительство собирается уже в 2020 году. Выручить за "приватизацию всей спиртовой отрасли в Украине" хотят не менее 5 млрд грн.

Как сообщила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив, президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, который демонополизирует производство спирта, еще на прошлой неделе.

"Она (приватизация – ред.) возможна исключительно на демонополизированном рынке, иначе целостные имущественные комплексы (здания, помещения) могут продаваться только как металлолом. Потому что, если на них нельзя производить спирт, они стоят в разы дешевле. Поэтому мы рассчитываем, что закон будет принят и вступит в силу до 1 января 2020 года. С этого момента начнется подготовка и приватизация всей спиртовой отрасли в Украине", – пояснила Ковалив.

Читайте такжеВрачи рассказали о пользе водкиВ то же время в проект бюджета возможные доходы от приватизации Укрспирта пока не вносились.

Ранее у Зеленского объяснили решение о распродаже госпредприятий. Олег Устенко считает, что госпредприятия могут показывать гораздо большую эффективность.