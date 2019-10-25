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"Выжать больше": у Зеленского объяснили решение о распродаже госпредприятий

25 октября 2019, 01:15

Олег Устенко считает, что госпредприятия могут показывать гораздо большую эффективность.

Украина, кризис, деньги, гривны, экономика
Олег Устенко считает, что госпредприятия могут показывать гораздо большую эффективность

Государственная собственность в странах с высоким уровнем коррупции, коей является Украина, как правило используется не в интересах налогоплательщиков, заявил советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко.

По его мнению, даже если отдельные государственные предприятия показывают прибыль, то это не означает, что из этого предприятия нельзя было бы "выжать больше".

"Из этого предприятия можно было бы выжать больше, если бы оно находилось в частных руках за счет налогов которые бы оно платило. Оно бы платило куда больше", - подчеркнул он во время интервью на Ukrlife.

Экономист также ответил на вопрос о том, что подобная ситуация может быть решена сменой неэффективного руководства госпредприятий.

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"Если ты поменяешь их на новых людей, где гарантия, что ситуация измениться?", - добавил Устенко.

Напомним, ранее в Украине предупредили об угрозе ликвидации железных дорог.

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