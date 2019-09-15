В Украине предупредили об угрозе ликвидации железных дорог

Украина рискует лишитсяжелезных дорог

Украина рискует лишиться железнодорожного транспорта в случае приватизации компании Укрзализныця заявил экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава.

"Если будет принято такое решение, то Украина станет первой европейской страной, которая практически уничтожит систему железнодорожного транспорта", — подчеркнул он в интервью в эфире на YouTube-канале Капитал.

Кава отметил, что о планах приватизации компании говорят люди, которые не понимают принципов функционирования железнодорожного транспорта и не принимают в расчет опыт европейских стран.

Читайте такжеУкрзализныця назвала самым прибыльным поезд Киев-МоскваОн напомнил, что в странах Латинской Америки аналогичные реформы повлекли за собой прекращение пассажирского движения и демонтаж до двух третей железнодорожной сети.

Кава добавил, что в большинстве европейских стран железнодорожная инфраструктура находится в собственности государства, на рынке доминирует государственный перевозчик.

Отметим, что ранее Алексей Гончарук заявил о том, что правительство разблокирует процесс приватизации, которая, в частности, коснется Укрпочты и Укрзализныци.

Напомним, ранее Укрзализныця отчиталась о повышении тарифов и пообещала не останавливаться.