В Украине предупредили об угрозе ликвидации железных дорог

О приватизации Укрзализныци говорят люди, не понимающие принципов функционирования ж/д транспорта, подчеркнул Александр Кава.
Украина рискует лишиться железнодорожного транспорта в случае приватизации компании Укрзализныця заявил экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава.
"Если будет принято такое решение, то Украина станет первой европейской страной, которая практически уничтожит систему железнодорожного транспорта", — подчеркнул он в интервью в эфире на YouTube-канале Капитал.
Кава отметил, что о планах приватизации компании говорят люди, которые не понимают принципов функционирования железнодорожного транспорта и не принимают в расчет опыт европейских стран.
Читайте такжеУкрзализныця назвала самым прибыльным поезд Киев-МоскваОн напомнил, что в странах Латинской Америки аналогичные реформы повлекли за собой прекращение пассажирского движения и демонтаж до двух третей железнодорожной сети.
Кава добавил, что в большинстве европейских стран железнодорожная инфраструктура находится в собственности государства, на рынке доминирует государственный перевозчик.
Отметим, что ранее Алексей Гончарук заявил о том, что правительство разблокирует процесс приватизации, которая, в частности, коснется Укрпочты и Укрзализныци.
Напомним, ранее Укрзализныця отчиталась о повышении тарифов и пообещала не останавливаться.