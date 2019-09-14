"Прорыв и победа": Укрзализныця показала модернизированный вагон

Укрзализныця обнародовала снимки плацкартного вагона повышенной комфортности, оснащенного розетками и кофейным автоматом.

"До конца года получим еще два таких вагона. В этих вагонах полностью изменен интерьер, установлены новые полочки, окна, светодиодные светильники, система кондиционирования воздуха", - сказано в сообщении госпредприятия в Facebook.

На фото видно вагоны плацкарта с обновленным интерьером, оснащенные розетками, холодильником, микроволновой печью и машиной для приготовления кофе.

Как известно, в Укрзализныце ранее утверждали, что необходимо экстренно обновить 210 вагонов. Если темп составит три вагона в год, то на модернизацию понадобится 70 лет. При этом срок службы обновленного вагона составляет 14 лет.

Пользователи в комментариях не высказали восторга в связи с новыми вагонами в поездах.

"Два вагона? Это однозначно прорыв и победа", "Еще два вагона, Карл ... до конца года", "А когда электрички отремонтируете? Ездить страшно. Сами не хотите попробовать?", "Если бы еще розетки работали", "Я думал, от плацкарта отказываются...", "Хорошо! Но 3 вагона в год... Серьезно?", "Это юмор такой?", "Что бы хорошее Укрзализныця не сделала - всегда будет один негатив, ибо стереотип", "Прекрасно! И какой именно плацкартный вагон в плачевном состоянии со всей Украины он заменит? А потом еще 2 резко изменят ситуацию", - написала интернет-публика.

Напомним, глава Укрзализныци Евгений Кравцов предложил отказаться от традиционных металлических подстаканников в поездах. Идею он предложил на обсуждение украинцам.

Ранее проводник одного из поездов Укрзализныци отказалась принести пассажирке чай, который был включен в стоимость проездного билета.