"Замок Дракулы" вместо знаменитых подстаканников: Укрзализныця анонсировала еще одно изменение

В УЗ предлагают замену подстаканникам / Фото facebook.com/Kravtsov.Evg

Глава Укрзализныци Евгений Кравцов предложил отказаться от традиционных металлических подстаканников в поездах. Идею он предложил на обсуждение украинцам.

В частности, чиновник предлагает подавать горячие напитки в простых стаканах или бумажных стаканчиках.

В комментариях к посту пользователи разделились во мнениях. Некоторым она понравилась, а некоторые - выступили против из-за увеличения количества отходов.

"Стаканы Укрзализныци в металлическом подстаканнике выглядели солиднее", - считает Андрей Лобов.

"Разве мало нам одноразового мусора? Все стараются отходить от этого, а тут наоборот. Пластиковые крышечки из полистирена (PS) в Украине не перерабатываются", - возмутился Алексей Соколов.

"Дизайн милый, но идея очень неэкологичная. Разве нельзя сделать из материала, который перерабатывается, и без пластиковых крышечек. А еще можно в каждом вагоне разместить урну отдельную для них, чтобы потом сдавать отходы на переработку", - добавила Анастасия Климчук.

"Бумажный? Мне кажется, гигиеничней точно. Но дизайн мрачный – замок Дракулы. Есть идеи еще?" - пошутила Светлана Рябова.

Кравцов, в свою очередь пообещал, что над дизайном новой посуды еще будут работать. По его словам, там точно должна присутствовать символика Укрзализныци.

Напомним, ранее проводник одного из поездов Укрзализныци отказалась принести пассажирке чай, который был включен в стоимость проездного билета.