"Относятся к пассажирам как к говну!": Укрзализныця снова угодила в скандал

Укрзализныця снова неприятно поразила сервисом / cfts.org.ua

Проводник одного из поездов Укрзализныци отказалась принести пассажирке чай, который был включен в стоимость проездного билета. Об этом в Facebook сообщила журналистка и волонтер Ольга Решетилова – именно она столкнулась с непрофессиональными поведением сотрудницы УЗ.

Решетилова рассказала, что попросила проводницу принести ей чай, который был включен в цену ее билета. На что ей ответили, что сперва чай (кофе) получат те пассажиры, которые купят напитки у проводника лично.

В поезде произошел такой диалог:

– Чай, кофе, маккофе! Кто будет?

– О, спасибо, у меня чай оплачен в билете.

– Я не поняла, вам что сейчас чай давать? Только выехали.

– Да вы же предлагаете.

– Я не спрашиваю вас, может, кто-то купит за деньги. Чай, кофе, маккофе!

"Мы относимся к нашим пассажиров, как к говну, и гордимся этим", - прокомментировала ситуацию Решетилова.

Пользователи Сети также возмутились из-за ситуации:

"Пока УЗ будет монополистом - до тех пор будем хавать это", - пишет Григорий Мракобес.

"Укрзализныця - это один из действующих в Украине порталов в совок", - считает Дмитрий Рысков.

"Очередная победная реформа Петра Алексеевича, даже музыканта-поляка привозили", - отметил Владимир Кириленко.

Напомним, ранее пассажиры поезда Мариуполь-Львов устроили бунт, жалуясь на невыносимую жару и запечатанные окна.