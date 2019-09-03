"VIP вагон": Укрзализныця влипла в скандал из-за жутких условий

Главный перевозчик страны "порадовал" своих пассажиров.
Укрзализныця снова "порадовала" пассажиров своим сервисом. Номер поезда и направление пассажир не указал, но зато на видео отснял ужасающее состояние вагона.
Пожаловался на "убитый" вагон поезда на своей странице в Facebook Сергей Колесников.
"Укрзализныця, как всегда радует своим комфортом. В таком VIP вагоне я еще не ездил, но, к сожалению, пришлось!", - пожаловался Колесников.
В ролике видно, как на многих сиденьях уже облезла и стерлась обивка, и висит клочьями.
В комментариях пользователи не удержались от язвительных комментариев: "Это перемога, по-моему".
Ранее Укрзализныця влипла в скандал из-за "убитого" вагона.