"VIP вагон": Укрзализныця влипла в скандал из-за жутких условий

Укрзализныця "радует" пассажиров VIP условиями

Укрзализныця снова "порадовала" пассажиров своим сервисом. Номер поезда и направление пассажир не указал, но зато на видео отснял ужасающее состояние вагона.

Пожаловался на "убитый" вагон поезда на своей странице в Facebook Сергей Колесников.

"Укрзализныця, как всегда радует своим комфортом. В таком VIP вагоне я еще не ездил, но, к сожалению, пришлось!", - пожаловался Колесников.

В ролике видно, как на многих сиденьях уже облезла и стерлась обивка, и висит клочьями.

В комментариях пользователи не удержались от язвительных комментариев: "Это перемога, по-моему".

Ранее Укрзализныця влипла в скандал из-за "убитого" вагона.