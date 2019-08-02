"С ветерком": Укрзализныця влипла в скандал из-за "убитого" вагона

Укрзализныця снова поразила пассажиров своим сервисом / facebook/Яна Ступа

Укрзализныця снова "порадовала" пассажиров своим сервисом – в поезде Геническ – Черновцы в плацкартном вагоне отсутствовала верхняя часть окна.

Пожаловалась на "убитый" вагон поезда на своей странице в Facebook Яна Ступа.

"Укрзализныця, прости конечно, но это катастрофа. Я понимаю, что это поезд Геническ - Черновцы. Понимаю, что плацкарт. И то, что это не о сервисе, а о факте передвижения. Еще понимаю, что окно сломала компания вандалов, что ехала перед нашей (скорее всего они просто хотели открыть окно, но "оно не смогло"). Эта же компания и виновата во всех грехах данного вагона (нет)", - отметила Яна.

Девушка отметила, что проводник и начальник поезда почему-то не спешили решать проблему, ссылаясь на то, что сейчас лето, и можно спокойно ехать на полке возле "окна без окна".

"Я понимаю, что начальник поезда уже написал 2 заявления "куда надо по поводу данного инцидента" и СРАДОСТЬЮ покажет их мне. Я понимаю, что нет свободно места (нигде, блин, во всем поезде). Правда, спустя час "переговоров" нашли одно. Я понимаю, что вообще-то лето (15 градусов тепла). Я понимаю, что окно (или его отсутствие) можно закрыть одеялом, а то и придавить матрасом. Но ведь все это не важно, ибо ппцкакхолодно ехать возле "окна без окна" ночью. Хотя можно и без окна, а просто с человеческим отношением персонала. Но в этот раз они может и пытались, но не смогли. Поэтому, с ветерком...", - написала Ступа.

Также пассажирка пожаловалась на буйную компанию, которую и не думали утихомиривать проводники.

"Еще я понимаю, что народные песни отлично спасают проводников от сна ночью. И еще половину вагона они тоже спасают от сна. Но это уже другая история. 4:21. Дискотека окончена. Мужик с кульком вроде как завязал его спустя пол часа. Водафон приветствует в Молдове. Доброе утро", - написала Ступа.

Напомним, в конце июля 2019-го, Укрзалицныця закупила сувенирные наборы посуды по громадным ценам. А позже приобрела вышиванки и полотенца за громадные деньги.