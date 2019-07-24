Стаканы на стол: в Укрзализныце закупили наборы посуды по гигантским ценам

Стакан в поезде / Вголос

Госкомпания Укрзализныця провела тендер на закупку сувенирной продукции в виде подарочных наборов посуды по большим ценам.

Соответствующую информацию обнаружил и опубликовал портал Позиция. Официальный заказчиком тендера в документах значится филиал Укрзализныци - Центр сервисного обеспечения. Общая стоимость покупки превысила 1 млн гривен. Всего железнодорожники заказывали 231 набор посуды, состоящий из:

Подстаканник с логотипом Укрзализныци;

Стакан хрустальный объемом в 200 миллилитров;

Ложка чайная;

Синяля подарочная упаковка с логотипом Укрзализныци.

Также филиал госкомпании заказывал 210 наборов на две персоны с аналогичным набором посуды, но в двойном объеме.

В конечном итоге, победителем тендера выиграл частный предприниматель Демиденко Александр Николаевич. Один набор (стакан, подстаканник, ложка и упаковка) потянул на 2025,97 гривен без НДС. Двойной набора − 3047,61 гривны без НДС.

Напомним, немногим более года назад Центр сервисного обеспечения Укрзализныци угодил в скандал с завышенными ценами на закупках. Тогда с ФОП Русанов Роман Николаевич был заключен на ведение официальной страницы госкомпании в соцсети Facebook на 740 тысяч гривен и прочие SMM-услуги.