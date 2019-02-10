Омелян взорвался негодованием из-за закупки "УЗ" ж/д-стрелок через фирмы-"прокладки"

Владимир Омелян / УНИАН

Глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян потребовал отменить крупный тендер, проведенной госкомпанией "Укрзализныци" - по закупке стрелочных переводов у фирм-!прокладок".

"Опять две ноунейм-компании разыграли, а производитель в Украине - один", - заявил чиновники, выступая на встрече с "Европейской бизнес- ассоциацией" в Киеве в четверг, 10 февраля, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Омеляна, данный проблемный тендер он накануне обсудил с главой правления "Укрзализныци" Евгением Кравцовым.

"Надеюсь, тендер будет остановлен", - сказал министр.

Тендер, о котором публично заявил Омелян, касается приобретения стрелочных переводов и запчастей к ним на общую сумму 625 миллионов гривен. Главным аккредитованным производителем стрелочных переводов для "Укрзализныци" является "Днепропетровский стрелочный завод". Однако госкомпания вместо того, чтобы провести процедуру закупки у этого предприятия, объявило тендер, на который заявки подали ООО "КРЕНДЛЗ" и ООО "Днипрозализничпостачання".Первая фирма победила во всех 52 лотах в тендере "Укрзализныци".

Напомним, ранее эксперты раскритиковали планы "Укрзализныци" повысить цены на перевозки. Кроме того, в канун 2019-го у госкомпании произошел скандал с покупками билетов на сайте.