Еще один скандал: в Укрзализныце закупили вышиванки и полотенца за громадные деньги

Укрзализныця / УНИАН

Гоксомпания Укрзализныця снова попала под прицел общественности из-за закупок − в этот раз из-за закупок полотенец и вышиванок на общую сумму в полтора миллиона гривен.

Как следует из информации, опубликованной на специализированном портале ProZorro филиал "Центра сервисного обеспечения" по результатам тендера заключил два контракта на закупку 200 вышиванок и 200 льняных полотенец (1,53 млн гривен).

Согласно документам, в тендере для ЦСО значилась закупка 100 женских и мужских льняных рубашек с ручной вышивкой. Победителем тендера стало ООО "Скорвеус", основанное всего четыре месяца назад в Киеве (улица имени Магнитского, дом №1). По данному адресу зарегистрировано более семи сотен фирм.

ЦСО также отклонил предложение конкурирующей со "Скорвеусом" фирмы ООО "Торговый Дом Эней" (в три раза дешевле). Официальная причина − фирма не заверила скан-копию устава в составе предложения и не предоставило документы о предыдущем опыте выполнения контрактов.

Во втором тендере на закупку полотенец с вышивкой (ручной работы) победителем объявили ООО "ТК-Домашний Текстиль" с самой низкой ценой 711 тысяч гривен за 200 полотенец (цена одного − 3,6 тысячи гривен).

Напомним, немногим более года назад Центр сервисного обеспечения Укрзализныци оказался в центре скандала с завышенными ценами на закупках. С ФОП "Русанов Роман Николаевич" был подписан на ведение официальной страницы госкомпании в Facebook на 0,74 млн гривен и прочие SMM-услуги. Далее, в конце июля 2019-го, ЦСО закупил сувенирные наборы посуды по громадным ценам.