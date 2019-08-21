Угрожали остановить поезд: Укрзализныця влипла в новый скандал

Укрзализныця угодила в новый скандал / facebook/Александр Малкин

Компания Укрзализныця попала в новый скандал – пассажиры устроили бунт, жалуясь на невыносимую жару и запечатанные окна.

Инцидент произошел в 7 купе поезда Мариуполь-Львов, сообщил на своей странице в Facebook пассажир Александр Малкин.

Он ехал в вагоне-купе, который в билетах был указан как "без кондиционера". Согласно технических характеристик Укрзализныци, в вагоне должны открываться окна. На деле же пассажиры ехали в вагоне, где не работал кондиционер, и не открывались окна. Людям прилось ехать в душном вагоне, который раскалился до 34 градусов.

Пассажиры массово требовали улучшить условия, и угрожали остановить поезд.

"После небольшого митинга, звонка почти всем вагоном (кроме детей) на горячую линию, и угрозы остановить поезд. К нам пришел начальник поезда с вопросом: "А что вас не устраивает? Мы так уже больше недели ездим, претензий не было, только окно выломали одно", - написал пассажир.

Затем произошло то, чего пассажиры явно не ожидали – механик вынул все окна из коридора вагона.

"А дальше начался трэш. Пришел "механик" и еще один проводник и лучшее решение которое они нашли, было вынимать все окна, которые были в коридоре. Вот вам фоточки с результатом. Спасибо Укрзализныця за сервис", - рассказал Александр.

Пассажиры ехали с вынутыми окнами / facebook/Александр Малкин

Ранее Укрзализныця влипла в новый скандал из-за Интерсити.