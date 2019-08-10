"Пассажиров вывели пастись на природу": Укрзализныця влипла в новый скандал из-за Интерсити

Инцидент произошел в Полтавской области.
Компания Укрзализныця попала в новый скандал после того, как стало известно об очередной поломке поезда Интерсити.
Инцидент произошел в Полтавской области в районе населенного пункта Чутово.
Как рассказали очевидцы в группе @h_saltovka в Facebook, пассажиров на время ремонта попросили выйти их вагонов.
"Всех пассажиров вывели пастись на природу. Информации по длительности ремонта никто не дает, но курят уже 1,5 часа. Такие дела", – рассказали очевидцы происшествия.
Напомним, ранее сообщалось о поломке поезда Интерсити по пути в Киев.