"Пассажиров вывели пастись на природу": Укрзализныця влипла в новый скандал из-за Интерсити

С поездом Интерсити приключилось новое ЧП / УНИАН

Компания Укрзализныця попала в новый скандал после того, как стало известно об очередной поломке поезда Интерсити.

Инцидент произошел в Полтавской области в районе населенного пункта Чутово.

Как рассказали очевидцы в группе @h_saltovka в Facebook, пассажиров на время ремонта попросили выйти их вагонов.

"Всех пассажиров вывели пастись на природу. Информации по длительности ремонта никто не дает, но курят уже 1,5 часа. Такие дела", – рассказали очевидцы происшествия.

Напомним, ранее сообщалось о поломке поезда Интерсити по пути в Киев.