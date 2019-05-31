"Жесть": адвокат рассказал об инциденте с Интерсити

Поезд Интерсити не смог продолжить путь в Киев из-за оборванного контактного провода, сообщил адвокат / УНИАН

Адвокат Андрей Палкин из Днепра сообщил, что со скоростным поездом Интерсити по пути в Киев произошел инцидент.

Поезд остановился в поле — был оборван контактный провод, написал юрист в Facebook.

По его словам, позже Интерсити смог поехать дальше.

"…ехал утренним Интерсити… в Киев. Стали в поле… поезд продолжать движение не может, двери заболочены. Жесть…", — отметил Палкин.

Напомним, в начале марта стало известно, что недалеко от Киева скоростной поезд Интерсити, который ехал в столицу из Харькова, сбил лося. СМИ писали, что машинист пробовал спугнуть лося гудками — сигналил, чтобы животное ушло с рельсов, но оно не реагировало на звуки.