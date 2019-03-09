Под Киевом с Интерсити случилось кровавое ЧП, опубликовано фото

Под Киевом Интерсити сбил лося / УНИАН

Недалеко от Киева скоростной поезд Интерсити, который ехал в столицу из Харькова, сбил лося.

Чрезвычайное происшествие случилось с поездом Харьков — Киев (№7250) в четверг, 7 марта, приблизительно в 11:20, пишет ХарківTimes со ссылкой на пассажиров.

По словам собеседников, машинист пробовал спугнуть лося гудками — сигналил, чтобы животное ушло с рельсов, но оно не реагировало на звуки.

Также машинист пытался остановить Интерсити, чтобы не сбить животное, но не смог. Из-за смертельного ЧП поезд приехал в столицу с задержкой около 30 минут.

Позже в Сети появилась фотография носа Интерсити после инцидента — он был сильно забрызган кровью.

Под Киевом Интерсити сбил лося / Telegram-канал Кугутский Киев

Напомним, 2 марта в Броварах Киевской области пьяный полицейский на иномарке на пешеходном переходе наехал на мужчину, пострадавший скончался от полученных травм.