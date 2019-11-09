На Одесчине произошла авария на реке, есть жертва: названа возможная причина

В Одесской области в результате столкновения судов погиб рыбак / od.npu.gov.ua

В пятницу, 8 ноября, в Белгород-Днестровском районе Одесской области на реке Глубокий Турунчук не разминулись два рыболовных судна.

В результате столкновения судов погиб один рыбак, а еще один - травмирован, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Одесчине.

По предварительным данным, судна не разминулись из-за тумана - была ограниченная видимость - и из-за того, что на одном из плавсредств не было осветительных огней.

Правоохранители решали вопрос об открытии производства по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

В Одесской области в результате столкновения судов погиб рыбак / od.npu.gov.ua

Напомним, в начале августа у села Григоровка Лиманского района Одесской области отчима и мальчика, 2006 года рождения, накрыло волной и понесло в открытое море, мужчину спасли, а ребенка - искали водолазы.