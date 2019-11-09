"Полное де**мо": Бужанский жестко припечатал министра культуры Бородянского

Владимир Бородянский / Униан

Народный депутат от партии Слуга народа Максим Бужанский назвал некомпактным министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского.

По его мнению, гуманитарные вопросы являются одними из ключевых по установлению мира в Украине.

"Ваш Бородянский - полное и некомпетентное де**мо, а не министр культуры. Если оперативно и вдумчиво не решить гуманитарные вопросы язык/образование - мира не будет". - Получил смс от френда. Очень большого деятеля культуры, в отличие от. В целом, суть передана невероятно точно", - написал Бужанский в своем Телеграм-канале.

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Напомним, в недавнем интервью Бородянский поддержал необходимость переименования Московского патриархата и подчеркнул, что центр влияния на УПЦ МП находится в Москве.