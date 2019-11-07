"Центр влияния – в Москве": Бородянский высказался о переименовании УПЦ МП

Владимир Бородянский / Лига.нет

Центр влияния на Украинскую православную церковь Московского патриархата находится в Москве, заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

"Конечно, Украина должна каким-то образом учитывать это. И я считаю, что принцип, что церковь должна внести в свое название идентификацию, что она относится к Русской православной церкви – это понятная норма, просто определяет, кто есть кто. Все должны понимать, что центр влияния на Украинскую православную церковь Московского патриархата находится в Москве, через тот же Синод", – подчеркнул он в интервью Risu.org.ua.

Бородянский считает, что ситуация с переименованием УПЦ МП оправдана с учетом войны и аннексии Россией Крыма.

"Мне кажется, что нельзя в этом контексте считать вмешательством. Чтобы люди могли осознанно выбирать. Государство же ничего не делало, оно просто сказало: давайте обозначим. Все. Свобода вероисповедания остается", – добавил глава Минкульта.

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Напомним, в конце минувшего года Рада официально переименовала УПЦ Московского патриархата 240 голосами. 27 декабря закон вступил в силу.

Однако 22 апреля Окружной административный суд города Киева заблокировал процесс переименования бывшей УПЦ (МП).