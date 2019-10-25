"Хамство высшего сорта": Бородянский ответил Коломойскому на "подонка"

Владимир Бородянский / Лига.нет

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский ответил на обвинения в свой адрес, которые звучали из уст украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Министр культуры назвал реакцию Коломойского "как реакция невоспитанного человека".

"Я считаю, что... Ну, это хамство! Высшего сорта. Как я отношусь к хамству? Плохо. Но есть такие люди ", - сказал Бородянский в интервью Радио Свобода.

Как известно нелицеприятную оценку Коломойского в свой адрес Бородянский заслужил после того, как извинился перед экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой, которую жестко высмеяли в своем номере артисты Квартала вместе с хором имени Веревки.

"Мое извинения я написал с точки зрения моего понимания, моих ценностей, когда я что-то считаю допустимым или недопустимым. То, что произошло, на мой взгляд, я считаю недопустимым. Оно не является смертельным, оно является недопустимым ", - добавил Бородянский.

Ранее глава Министерства экономики Тимофей Милованов отреагировал на слова Коломойского, который назвал его "дебилом".