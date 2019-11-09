"Это недоразумение": Бородянский пояснил слова Зеленского о стандартах новостей

Владимир Бородянский заверил журналистов, что контроля за новостями не будет / Униан

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заверил, что слова в указе президента Украины Владимира Зеленского о "требованиях и стандартах новостей" являются терминологическим недоразумением и их не следует воспринимать буквально.

"Уважаемые журналисты! Вас правильно обеспокоило и возмутило наличие в указе президента слов об установлении "требований и стандартов новостей". Это терминологическое недоразумение, которое возникло из-за ложного применения термина "стандарты новостей" в документах МКМС (министерство культуры, молодежи и спорта — ред.). Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право исключительно профессионального сообщества", - написал Бородянский в Facebook.

По словам министра, правительство намерено бороться с российской пропагандой и фейками в условиях информационной войны, поэтому будут введены термины опасная информация, дезинформация, недостоверная информация.

"Введение определений характера информации, как новостная, развлекательная, юмористическая и т.п. вместе с возможной обязанностью обозначать распространяемый контент в соответствии с тем видом контента, к которому относится информация. Это является частью надлежащего информирования граждан и реализацией их права на информацию", — добавил Бородянский.

По словам чиновника, государство не будет учреждать контроль за СМИ, но намерено создать благоприятную среду для саморегулирования, как в странах с устойчивыми демократиями.

Напомним, Кабинету министров поручено до 31 декабря 2019 года разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей.