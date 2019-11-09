Кабмин разработает общий стандарт новостей для СМИ – указ Зеленского

Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Кабинету министров поручено до 31 декабря 2019 года разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей.

Согласно указу президента Владимира Зеленского №837/2019, Кабмин обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, регулирующих деятельность медиа в стране.

"Разработка и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроектов по урегулированию деятельности медиа в Украине, предусмотрев, в частности, положение о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения", - сказано в указе.

Правительству также поручили разработать законопроекты, согласно которым физическим и юридическим лицам страны-агрессора будет запрещено владеть или финансировать медиа в Украине.

Кроме того, Кабмин должен предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.

Напомним, Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства".