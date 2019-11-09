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Зеленский решил неотложно укрепить государство: озвучены главные меры

9 ноября 2019, 14:59

Президент подписал указ о продолжении структурных экономических реформ.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства" подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В документе говорится о мерах, направленных на продолжение структурных экономических реформ, введение дополнительных механизмов для ускорения социально-экономического развития Украины, повышение уровня благосостояния населения, гармоничного развития регионов, внедрение европейских стандартов жизни, укрепление государства, сообщает пресс-служба президента.

Изменения в экономике

Согласно указу до конца текущего года в экономической, финансовой и энергетической сферах Кабинет министров должен принять меры относительно разработки, внесения на рассмотрение Верховной Рады и сопровождения законопроектов по созданию условий для функционирования конкурентного рынка железнодорожных перевозок в Украине и улучшения качества и доступности соответствующих услуг, функционирования внутреннего водного транспорта, управления отходами, противодействия незаконной добыче янтаря, погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии, которая образовалась до 1 июля 2019 года, либерализации деятельности в сфере производства спирта этилового и либерализации трудовых отношений и обновления законодательства о труде.

При этом до конца года ожидается разработка правительством проектов законов относительно создания благоприятных условий для деятельности предпринимателей, в частности введение двухлетнего моратория на проведение проверок физических лиц - предпринимателей (ФЛП) и смягчение их ответственности за нарушение порядка представления отчетности, связанной с применением регистраторов расчетных операций.

Читайте такжеКонец эпохи: эксперт рассказал о двух "колоссальных революциях" ЗеленскогоКроме того Кабинет министров до конца текущего года должен разработать и утвердить план мероприятий относительно повышения позиций Украины в рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса" (Doing Business) и завершить процедуру отделения деятельности по транспортировке природного газа от деятельности по его добыче и поставке и созданию независимого оператора газотранспортной системы Украины.

Приватизация и рынок земли

До 31 декабря 2019 года правительство также должно обеспечить начало масштабной приватизации, в частности определение 5 объектов большой приватизации.

Согласно указу, до конца года должна быть обеспечена подготовка к введению рынка земель сельскохозяйственного назначения, в частности включая создание электронного реестра инженеров-землеустроителей.

Правительство также должно обеспечить формирование независимых наблюдательных советов всех государственных банков.

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Также Кабинет министров должен утвердить план мероприятий по созданию и внедрению Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Электронные услуги в социальной сфере

В этом году должно состояться введение первого этапа реализации проекта "Е-малятко" и пересмотр границ госпитальных округов.

Кроме того, указ предусматривает введение до конца текущего года новой современной методологии расчетов прожиточного минимума с учетом европейских стандартов.

Планируется также повысить уровень государственной поддержки семей с детьми.

До конца 2019 года должно быть разработано техническое задание электронной платформы "Е-ветеран".

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Указ также предусматривает внедрение до конца текущего года новой объединенной системы руководства и управления силами обороны, которая соответствует НАТО, разработку структуры плана обороны Украины.

К концу следующего года правительство должно определить принципы организации и проведения оборонного планирования, управления оборонными ресурсами с учетом опыта государств - членов НАТО и Европейского Союза.

В сфере внешней политики до конца этого года и в течение 2020 года правительство должно воплощать меры по укреплению международной поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности и обеспечивать постоянную международную поддержку курса нашего государства на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Изменения в Конституцию и децентрализация

Согласно указу, Комиссия по вопросам правовой реформы до 1 декабря 2019 года должна представить на рассмотрение президенту Украины предложения относительно изменений в Конституцию в части децентрализации власти.

Подписывая указ, президент Украины также подчеркнул приоритетность продолжения реформ финансового и банковского секторов, уменьшение доли неработающих кредитов в банковском секторе и внедрение лучших международных практик корпоративного управления в государственных банках.

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"Наша команда, правительство, НБУ, Фонд гарантирования вкладов и я лично приложим все усилия, чтобы вернуть средства, потраченные на выплаты вкладчикам обанкротившихся и национализированного банков и на докапитализацию государственных банков из-за недобросовестных заемщиков", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее вступил в силу закон Зеленского о судебной реформе.

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