В Киеве под стенами НБУ произошла массовая потасовка: подробности

Здание НБУ / smartclever.com.ua

В среду, 13 ноября, в центре Киева произошла потасовка. Так, под стенами Национального банка Украины подрались правоохранители и представители общественной организации.

По данным полиции, общественники решили провести митинг и установили палатку под стенами НБУ, которая мешала пешеходам и заняла часть дороги.

Правоохранители обратились к организаторам акции, чтобы те обеспечили беспрепятственный доступ к дороге и тротуару. В результате началась перепалка с полицией, потому что митингующие отказались выполнять требования правоохранителей. В свою очередь, полицейские насильно демонтировали палатку, что привело к драке с протестующими.

Позже общественники обратились в полицию и заявили, что им повредили палатку. На месте инцидента работала следственно-оперативная группа.

Стоит отметить, что причины митинга и требования протестующих неизвестны.

Напомним, что ранее бывший нардеп и главный радикал страны Олег Ляшко напал на главу энергетического комитета ВРУ Андрея Геруса и порвал ему рубашку.