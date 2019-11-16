Турборежим дает сбой: Разумков назвал причину

Дмитрий Разумков / скриншот YouTube

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков оценил результаты работы парламента 9-го созыва.

В интервью Фокусу он ответил на вопрос о том, влияет ли скорость принятия законов на их качество.

"Такой запрос о темпах работы мы получили от украинского общества. Конечно, есть законы, в которых встречаются огрехи. Их нужно будет дорабатывать. Но так было всегда, и скорость тут ни при чём. На мой взгляд, по сравнению с предыдущими действующий созыв Рады работает эффективно", - подчеркнул Разумков.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал главную победу новой Рады.