Зеленский назвал главную победу новой Рады

Главная победа нового парламента - проголосованные законопроекты, сказал Владимир Зеленский / Скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил, что самой главной победой Верховной Рады нового созыва являются проголосованные законопроекты.

Парламент принял около 70 законов, рассказал глава государства в новом влоге за рулем авто Tesla.

По словам украинского лидера, минусом является то, что некоторые партии не хотят голосовать.

"...самая главная победа этой Рады - проголосованные законопроекты. Принято около 70 законов. Среди них очень важные - и это возвращение закона о незаконном обогащении, и действительно громкий закон о снятии неприкосновенности, судебная реформа проголосована ..., перезагрузка Генеральной прокуратуры, многие законы для улучшения бизнес-климата в Украине", - заявил президент.

Зеленский поделился, что словосочетание турбо-режим ему говорили все. "…и европейцы, и Международный валютный фонд, и представители ЕББР и Всемирного банка - все очень довольны, даже все говорят: "Давайте немного медленнее", - утверждает он.

Володимир Зеленський: відверто про депутатів "Слуги Народу", уряд, посадки, Нормандський формат і маніпуляції. Влог №2 за кермом Tesla. "Ми хочемо побудувати іншу країну!" – у другому влозі за кермом Tesla Володимир Зеленський поділився думками про успіхи та помилки нової Верховної Ради, проблеми, що постали перед урядом, про "посадки", розведення військ, будівництво шляхів та інші питання, які наразі хвилюють українців. Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 7 листопада 2019 р.

Напомним, первое заседание новой Верховной Рады состоялось 29 августа. Большинство членов парламента - представители партии Владимира Зеленского Слуга народа, политсила создала монокоалицию.