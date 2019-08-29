Первое заседание новой Рады: видео онлайн-трансляция

Началось первое заседание Рады нового созыва / УНИАН

В четверг, 29 августа, началось торжественное заседание Верховной Рады IX созыва.

В повестку дня рабочего заседания Рады включены 27 пунктов, в частности, формирование временного президиума первой сессии, назначение премьер-министра и глав ряда министерств.

Также планируется, что народные избранники назначат главу Министерства обороны и Министерства иностранных дела, сформируют новый состав Кабмина, рассмотрят отмену депутатсткой неприкосновенности и увольнение председателя Службы безопасности Украины.

Началось первое заседание Рады нового созыва / pravda.com.ua

Началось первое заседание Рады нового созыва / pravda.com.ua

Видео-трансляция первого заседания Верховной Рады IX созыва

Ранее глава партии президента Владимира Зеленского Слуга народа, которая победила на выборах в Верховную Раду 2019, Дмитрий Разумков говорил, что 29 августа после торжественного заседания парламента во время перерыва избранные нардепы будут подписывать присягу, получать карточки и удостоверения.

Напомним, СМИ писали, что глава государства определился с претендентом на должность премьера - будет предлагать Раде кандидатуру замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука.