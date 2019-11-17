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Бужанский "наехал" на Гончарука: требует отчета, как порохоботы просочились во власть

17 ноября 2019, 13:56

По факту на выборах победил Блок Петра Порошенко, подчеркнул Максим Бужанский.

Петр Порошенко
Исполнительную власть заполнили сторонники Петра Порошенко, считает Максим Бужанский / УНИАН

Темой следующего заседания фракции партии Слуга народа должен стать вопрос, каким образом органы исполнительной власти заполонили сторонники экс-президента Петра Порошенко.

Как заявил нардеп от Слуги народа Максим Бужанский, с таким отчетом должен выступить премьер-министр Алексей Гончарук.

"Я думаю, что темой следующего заседания фракции Слуга народа должен стать отчет премьер-министра Гончарука перед фракцией. На предмет тотального проникновения порохоботов, еврооптимистов и прочей самопомощи во все структуры исполнительной власти", - написал Бужанский в своем Telegram-канале.

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Он добавил, что исходя из сложившейся ситуации, избирателям нужно честно признаться в том, что по факту на выборах победил Блок Петра Порошенко: "Такими темпами к следующей сессионной неделе рейтинг Слуги народа будет немного напоминать статистическую погрешность".

Напомним, ранее Бужанский жестко припечатал министра культуры Владимира Бородянского.

Слуга народа порохоботы Максим Бужанский Алексей Гончарук
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