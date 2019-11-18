Детсады, больницы, дома, ТЦ: Харьков напугали массовым "минированием"

В полицию сообщили о массовом "минировании" зданий в Харькове / УНИАН

В понедельник, 18 ноября, в полицию сообщили, что в Харькове заминировали все жилые дома, больницы, детсады, гостиницы и торговые центры.

Информацию о минировании проверяли копы, сообщили в полиции Харьковской области.

В ведомстве добавили, что по адресам выехали специалисты взрывотехнического управления Главного управления Нацполиции Харьковщины и следственно-оперативные группы.

В полицию сообщили о массовом "минировании" зданий в Харькове

Напомним, в Киеве из-за сообщений о минировании часто происходили сбои в работе метро, однако, к счастью, тревожная информация не подтверждалась. На прошлой неделе - 13 ноября, в столице произошел необычный инцидент - "заминировали" Верховную Раду.