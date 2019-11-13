"Кива домой хотел": после голосования за закон о рынке земли Раду заминировали

Верховная Рада / УНИАН

Народные депутаты очень бурно принимали скандальный закон о создании рынка земли. После того, как рабочий день в сессионном зале был официально завершен, в полицию поступило сообщение о минировании здания.

"Печерский район, в 15:15 ч. на "102" позвонил неизвестный мужчина с номера мобильного телефона, и сообщил, что по ул. Грушевского, 5, Верховная Рада Украины заминирована. Через 20 минут будет взрыв", – сообщает ДТП. Киев в Facebook.

В связи с этим к зданию парламента направлены СОГ УП, ВТС, а также кинологи. На данный момент не известно правда это или очередная шутка.

В свою очередь, пользователи соцсети стали шутить по этому поводу: "Сопротивляются олигархи открытию рынка земли. Даже на такое пошли, чтобы сорвать заседание, но вроде проголосовали в первом чтении", "Домой хотят трудяги", "Давно пора. Ждем взрыв!", "А бах будет?", "Вот зачем нас так обнадеживать", "То Кива так домой хотел" и другие.

Напомним, что ранее в Киеве закрыли три станции метро из-за сообщения о минировании.