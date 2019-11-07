Несколько станций метро в Киеве снова закрыты: что случилось

Метро Киева снова "заминировали" / Корреспондент

Утром в четверг, 7 ноября, в Киеве некоторые станции метро закрыты. В частности, не работают станции Золотые Ворота, Красный хутор и Академгородок.

Как сообщает в Facebook Киевский метрополитен, поступил анонимный звонок о заминировании.

"Получено анонимное сообщение о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

Об открытии станций сообщат после завершения проверки.

Напомним, утром 5 ноября в Киеве станции метро Майдан Незалежности, Дворец спорта и соответствующие пересадки также были закрыты. Тогда в Киевский метрополитен поступил анонимный звонок о минировании.

1 ноября в Киеве закрыли две центральные станции метро. На вход и на выход были закрыты станции Крещатик и Театральная, также они не работали в качестве пересадочных.