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Несколько станций метро в Киеве снова закрыты: что случилось

7 ноября 2019, 10:32

В Киевский метрополитен поступил анонимный звонок о минировании ряда станций.

Метро Киева
Метро Киева снова "заминировали" / Корреспондент

Утром в четверг, 7 ноября, в Киеве некоторые станции метро закрыты. В частности, не работают станции Золотые Ворота, Красный хутор и Академгородок. 

Как сообщает в Facebook Киевский метрополитен, поступил анонимный звонок о заминировании.

"Получено анонимное сообщение о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

Об открытии станций сообщат после завершения проверки. 

Напомним, утром 5 ноября в Киеве станции метро Майдан Незалежности, Дворец спорта и соответствующие пересадки также были закрыты. Тогда в Киевский метрополитен поступил анонимный звонок о минировании.

1 ноября в Киеве закрыли две центральные станции метро. На вход и на выход были закрыты станции Крещатик и Театральная, также они не работали в качестве пересадочных.

Киев метро заминирование новости Киева
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