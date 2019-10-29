В Киеве утром закроют одну из станций метро в центре: кому не повезет

Киевское метро / УНИАН

В Киеве со среды, 30 октября, в утреннее время, с 08.10 до 09.20 вход на станцию Золотые ворота Сырецко-Печерской линии метрополитена будет закрываться на вход.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы столичной мэрии. В остальное время суток станция будет функционировать в обычном режиме.

Золотые ворота будут закрыта из-за проведения планового капитального ремонта шести эскалаторов, который продлится до 9 февраля 2021-го.

В метрополитене призывают учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что голливудская кинозвезда Том Круз во время своего визита в Киев спустился в метро и именно на станцию Золотые Ворота.