В Киеве в час пик закрыли две центральные станции метро: что известно

Поезда на станциях Майдан Незалежности и Дворец спорта не останавливаются

Во вторник утром, 5 ноября, в Киеве станции метро Майдан Незалежности, Дворец спорта и соответствующие пересадки закрыты.

Как сообщает в Facebook Киевский метрополитен, поступил анонимный звонок о минировании.

"Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - сказано в сообщении.

Об открытии станций будет сообщено после завершения проверки, подчеркнули в пресс-службе киевского метрополитена.

Как рассказали очевидцы, поезда метрополитена на станциях Майдан Незалежности и Дворец спорта не останавливаются, а следуют до следующих станций.

Напомним, 1 ноября, в Киеве закрыли две центральные станции метро. На вход и на выход были закрыты станции Крещатик и Театральная, также они не работают в качестве пересадочных.