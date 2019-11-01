В Киеве закрыли две станции метро: названа причина

В киевском метро закрыли станции Крещатик и Театральная / УНИАН

В пятницу, 1 ноября, в Киеве закрыли две центральные станции метро, поскольку поступила информация о минировании.

На вход и на выход закрыты станции Крещатик и Театральная, также они не работают в качестве пересадочных, говорится на странице Киевского метрополитена в Facebook.

В подземке уточнили, что о минировании станций сообщил аноним.

Позже стало известно, что станция Арсенальная закрыта на вход - все эскалаторы работают на подъем из-за увеличения пассажиропотока.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 30 октября с 08:10 до 09:20 станция метро Золотые ворота будет закрыта на вход. Утром станцию закрывают из-за проведения планового капитального ремонта шести эскалаторов. Планируется, что ремонт будет проводиться до 9 февраля 2021 года.