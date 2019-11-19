В Украине усилили контроль на дорогах: карта размещения радаров TruCAM

Радар, TruCAM / Скриншот

С 20 ноября 2019 года в Украине увеличивается число участков дорог, на которых будут использоваться радары для измерения скорости TruCAM.

По словам первого заместителя главы Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, радары станут контролировать еще 57 участков автотрасс.

"Расширяем количество участков, где патрульные будут измерять скорость прибором TruCAM, а также увеличиваем количество таких приборов... 20 ноября добавляем еще 57 новых участков, а также расширяем уже 2 существующие", - отметил Билошицкий.

По его словам, всего на дорогах Украины будут работать 115 приборов TruCAM, а измерения будут осуществляться на 186 участках.

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Билошицкий напомнил, что с начала использования прибора (октябрь 2018) патрульные привлекли к ответственности более 350 тыс. нарушителей.

Отметим, что на сайте МВД опубликована карта и таблицы, где указана обновленная информация о размещении радаров TruCAM.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с 8 октября на украинских дорогах заработали радары скорости TruCam.