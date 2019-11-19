  1. Главная
  3. Украина

В Украине усилили контроль на дорогах: карта размещения радаров TruCAM

19 ноября 2019, 12:23

Радары станут контролировать 186 участков автотрасс.

Радар, TruCAM
Радар, TruCAM / Скриншот

С 20 ноября 2019 года в Украине увеличивается число участков дорог, на которых будут использоваться радары для измерения скорости TruCAM.

По словам первого заместителя главы Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, радары станут контролировать еще 57 участков автотрасс.

"Расширяем количество участков, где патрульные будут измерять скорость прибором TruCAM, а также увеличиваем количество таких приборов... 20 ноября добавляем еще 57 новых участков, а также расширяем уже 2 существующие", - отметил Билошицкий.

По его словам, всего на дорогах Украины будут работать 115 приборов TruCAM, а измерения будут осуществляться на 186 участках.

Читайте также"Это не понравится многим водителям": юрист рассказал о радарах TruCam

Билошицкий напомнил, что с начала использования прибора (октябрь 2018) патрульные привлекли к ответственности более 350 тыс. нарушителей.

Отметим, что на сайте МВД опубликована карта и таблицы, где указана обновленная информация о размещении радаров TruCAM.

  • В Украине увеличили количество радаров TruCAM на дорогах mvs.gov.ua
  • В Украине увеличили количество радаров TruCAM на дорогах mvs.gov.ua
  • В Украине увеличили количество радаров TruCAM на дорогах mvs.gov.ua
  • В Украине увеличили количество радаров TruCAM на дорогах mvs.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что с 8 октября на украинских дорогах заработали радары скорости TruCam.

полиция радар превышение скорости штрафы на дорогах TruCam
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине усилили контроль на дорогах: карта размещения радаров TruCAM». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:13
Снежный апокалипсис: в Европе непогода унесла первые жизни
13:11
Как снег на голову: названа самая опасная закуска под водку и коньяк
13:09
Яремчук и Цыганков могут оказаться в одном зарубежном клубе
13:07
"Полный бред": в Сети ответили заявившей о большом количество учителей Новосад Видео
12:52
Италия "изнасиловала" Армению в матче отбора Евро-2020 Видео
12:45
Мороз до -10 и сильный ветер: погода в Украине взяла курс на зиму Видео
12:33
Встреча Зеленского, Путина, Меркель и Макрона: премьер Чехии похвалил Украину
12:23
В Украине усилили контроль на дорогах: карта размещения радаров TruCAM Фото
12:20
Виктор Цыганков может покинуть Динамо
12:17
Глава Житомирщины заговорил "по фене" на рабочем заседании Видео
12:15
Стало известно, когда начнут штрафовать за отсутствие детских автокресел
12:10
Модная стрижка шегги на длинные волосы – самая "пушистая" стрижка 2019 - 29 фото Фото
12:09
Месси на последних секундах спас Аргентину и едва не подрался с Кавани Видео
12:02
От "формулы Штайнмайера" до обмена пленными: источник раскрыл планы "нормандской четверки"
12:01
Главная смета страны: Разумков анонсировал изменения
12:00
Сериал Сидоренки-Сидоренки 25 и 26 серия смотреть онлайн 18-11-2019 Видео
11:56
Пугачева боится умереть в ближайшее время
11:44
Истребители и боевые корабли: РФ решила показать всю мощь в Черном море
11:41
Мечта ЕС: Путин и Зеленский с глазу на глаз решат вопрос транзита газа через Украину Видео
11:40
Деревянченко хочет сразиться с Альваресом или чемпионом WBC Видео
11:37
Хотела "сладенького": Зеленский пожурил Тимошенко Видео
11:27
Порошенко снова прогулял допрос в военной прокуратуре
11:18
Путин снимает двойника Зеленского в пропагандистком фильме об Украине Видео
11:13
Из Мурманска и Екатеринбурга: "глава" Крыма Аксенов поделился грандиозными планами
11:09
Харьковские чиновники попались на растрате 5 млн грн - прокурор Фильчаков
11:01
Экологи назвали рейтинг крупнейших загрязнителей воздуха от Минэнергетики манипулятивным
10:59
Продать Землю стране-агрессору: у Зеленского сделали важное заявление Видео
10:56
"Техническое голосование": в Слуге народа готовы снять неприкосновенность с Порошенко Видео
10:50
"Жесткий рынок": эксперт оценил риски закона о продаже земли
10:30
Подозрение Порошенко пылилось в ГПУ 20 дней Видео
10:28
Юрий Соломин попал в больницу: что случилось
10:28
"Эта неприемлемо": в Кабмине отреагировали на газовый шантаж России Видео
10:27
Под Львовом в огне погиб офицер ВСУ: все подробности
10:17
В Госдепе США рассказали, кто приказал заморозить помощь Украине
10:01
Диванные хомячки хотят мира мнение
09:58
В США переименовали столицу Украины
09:50
У Назарбаева "расшифровали" инициативу встречи Зеленского с Путиным
09:30
Ангелы Чарли 2019: рояли в кустах и Girl Power Видео
09:27
Убивать и создавать хаос: российский журналист назвал цель Путина
09:17
В Facebook и Instagram произошел новый сбой: стали известны подробности
08:59
Последние дни тепла: синоптик назвала дату похолодания в Украине Видео
08:57
Российский "Наполеон"-расчленитель пытался покончить с собой: СМИ рассказали детали
08:45
Неожиданный подвох, осуществление мечты: что прогнозирует гороскоп на 19 ноября 2019
08:39
Стало известно, куда отбуксируют возвращенные Россией корабли
08:30
Как с гуся вода: ждет ли Порошенко реальное наказание мнение
08:28
Встреча Зеленского и Путина: в Кремле не исключили общение президентов тет-а-тет
07:58
Особый статус Донбасса: Разумков рассказал, когда Рада возьмется за новый закон Видео
07:31
В Нафтогазе рассказали, будет ли "нормандская четверка" обсуждать вопрос газа Видео
07:13
"Сиськи, секси бейба": Слава Каминская засветила соски
07:02
"Зимой без транзита не замерзнем": Оржель резко ответил России Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять