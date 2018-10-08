Радары TruCam: где и как заработал в Украине контроль скорости на дорогах

Где и как заработал в Украине контроль скорости на дорогах / blamper.ru

С 8 октября на украинских дорогах заработали радары скорости TruCam. Пока что – до 15 октября – лишь в пилотном режиме. А вот уже со следующей недели нарушителей начнут штрафовать.

На этой недели копы займутся профилактикой: будут просто останавливать авто нарушителей и делать внушение лихачам.

А вот уже с 15 октября украинцев, превысивших скорость на дорогах, ждут штрафы.

Новые штрафы за нарушение скорости

Штрафы для водителей предусмотрены двух видов:

если он превысил скорость более чем на 20 км/ч – оштрафуют на 255 грн,

более чем на 50 км/ч – на 510 грн.

Читайте такжеШтрафы до 40 тысяч и протоколы без водителей: что ждет в сентябре нарушителей ПДДВ полиции заверили, что штрафы будут справедливыми благодаря алгоритму шифрования AES, которым снабжены радары TruCam. Благодаря ему вмешательство в работу системы и любая корректировка данных становятся невозможными, заявили эксперты.

В целом же, TruCam – это лазерный прибор, который измеряет скорость и в то же время одновременно ведет видеофиксацию.

Список трасс в Украине с контролем скоростного режима

У себя в Facebook патрульная полиция уже даже обнародовала список трасс, где за соблюдением скоростных ограничений будут следить радары TruCam.

Это следующие трассы:

Киев – проспекты Бажана и Победы;

– проспекты Бажана и Победы; Киевская область – М-03 Киев-Харьков-Должанский, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель-Ягодин;

– М-03 Киев-Харьков-Должанский, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель-Ягодин; Волынская область – Н-22 Устилуг-Луцк-Ровно, М-07 Киев-Ковель-Ягодин;

– Н-22 Устилуг-Луцк-Ровно, М-07 Киев-Ковель-Ягодин; Донецкая область – М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск;

– М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск; Житомирская область – М-07 Киев-Ковель-Ягодин, М-06 Киев-Чоп;

– М-07 Киев-Ковель-Ягодин, М-06 Киев-Чоп; Ивано-Франковская область – Н-10 Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга;

– Н-10 Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга; Николаевская область – М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск;

– М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск; Полтавская область – М-03 Киев-Харьков-Должанский;

– М-03 Киев-Харьков-Должанский; Ровенская область – Р-05 Городище-Сарны-Ровно-Староконстантинов, М-06 Киев-Чоп;

– Р-05 Городище-Сарны-Ровно-Староконстантинов, М-06 Киев-Чоп; Черновицкая область – Н-10 Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга;

– Н-10 Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга; Черниговская область – М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи;

– М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи; Львовская область – М-06 Киев-Чоп;

– М-06 Киев-Чоп; Одесская область – М-05 Киев-Одесса; М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск; М-15 Одесса-Рени;

– М-05 Киев-Одесса; М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск; М-15 Одесса-Рени; Закарпатская область – М-06 Киев-Чоп.

О том, что на этом участке дороги ведется фото- и видеофиксация нарушений, водителей предупредят соответствующие дорожные знаки. А у патрульных машин будут включены маячки синего цвета.

Напомним, в Украине заработали новые правила парковки и правила ПДД. Водителей ждут штрафы со скидками и эвакуация авто.