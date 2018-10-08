Радары TruCam: где и как заработал в Украине контроль скорости на дорогах

Штрафы для водителей предусмотрены двух видов.
С 8 октября на украинских дорогах заработали радары скорости TruCam. Пока что – до 15 октября – лишь в пилотном режиме. А вот уже со следующей недели нарушителей начнут штрафовать.
На этой недели копы займутся профилактикой: будут просто останавливать авто нарушителей и делать внушение лихачам.
А вот уже с 15 октября украинцев, превысивших скорость на дорогах, ждут штрафы.
Новые штрафы за нарушение скорости
Штрафы для водителей предусмотрены двух видов:
- если он превысил скорость более чем на 20 км/ч – оштрафуют на 255 грн,
- более чем на 50 км/ч – на 510 грн.
Читайте такжеШтрафы до 40 тысяч и протоколы без водителей: что ждет в сентябре нарушителей ПДДВ полиции заверили, что штрафы будут справедливыми благодаря алгоритму шифрования AES, которым снабжены радары TruCam. Благодаря ему вмешательство в работу системы и любая корректировка данных становятся невозможными, заявили эксперты.
В целом же, TruCam – это лазерный прибор, который измеряет скорость и в то же время одновременно ведет видеофиксацию.
Список трасс в Украине с контролем скоростного режима
У себя в Facebook патрульная полиция уже даже обнародовала список трасс, где за соблюдением скоростных ограничений будут следить радары TruCam.
Это следующие трассы:
- Киев – проспекты Бажана и Победы;
- Киевская область – М-03 Киев-Харьков-Должанский, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель-Ягодин;
- Волынская область – Н-22 Устилуг-Луцк-Ровно, М-07 Киев-Ковель-Ягодин;
- Донецкая область – М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск;
- Житомирская область – М-07 Киев-Ковель-Ягодин, М-06 Киев-Чоп;
- Ивано-Франковская область – Н-10 Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга;
- Николаевская область – М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск;
- Полтавская область – М-03 Киев-Харьков-Должанский;
- Ровенская область – Р-05 Городище-Сарны-Ровно-Староконстантинов, М-06 Киев-Чоп;
- Черновицкая область – Н-10 Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга;
- Черниговская область – М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи;
- Львовская область – М-06 Киев-Чоп;
- Одесская область – М-05 Киев-Одесса; М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск; М-15 Одесса-Рени;
- Закарпатская область – М-06 Киев-Чоп.
О том, что на этом участке дороги ведется фото- и видеофиксация нарушений, водителей предупредят соответствующие дорожные знаки. А у патрульных машин будут включены маячки синего цвета.
Напомним, в Украине заработали новые правила парковки и правила ПДД. Водителей ждут штрафы со скидками и эвакуация авто.