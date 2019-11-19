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"Мертвые родители, повешенный сын": в Запорожье произошел ужасный инцидент

19 ноября 2019, 16:39

В областном центре в квартире обнаружили жуткие находки.

В Запорожье в квартире нашли мертвыми супругов и их сына - Новости Запорожья
В Запорожье в квартире найдены мертвыми супруги и их сын / deswork.net

В Запорожье в одной из квартир в понедельник, 18 ноября, нашли мертвыми супругов, а их сына обнаружили повешенным.

Ужасный инцидент произошел по ул. Ладожская, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Запорожье.

В полиции добавили, что мертвыми найдены мужчина, 1959 года рождения, женщина, 1961 года рождения, и парень, 1994 года рождения.

По предварительным данным, у супругов обнаружили телесные повреждения. 

Тела в квартире нашли после того, как женщина сообщила в полицию, что ее сестра с субботы, 16 ноября, не выходит на связь. Правоохранители и родственница поехали к сестре и нашли в квартире тела.

Напомним, в конце сентября на Запорожье у железнодорожного пути обнаружили мертвыми трех человек. Тела нашли возле села Павловское Вольнянского района. Возможно, люди погибли от травм, нанесенных поездом.

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