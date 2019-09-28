На Запорожье на железной дороге найдены мертвыми три человека

Погибших нашли возле одного из сел Запорожской области.
У села Павловское Вольнянского района Запорожской области возле железнодорожного пути найдены мертвыми три человека.
Спасатели узнали о жуткой находке на железной дороге в пятницу, 27 сентября, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, предположительно, люди погибли после того, как их травмировал электропоезд.
"…Обстоятельства гибели устанавливаются", - отметили в ГСЧС.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области 28-летняя девушка обнаружила мертвыми своих родителей - супруги найдены мертвыми в Саксаганском районе города на ул. Спасской в одной из квартир.