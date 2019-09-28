На Запорожье на железной дороге найдены мертвыми три человека

На Запорожье у ж/д пути найдены мертвыми три человека / bk55.ru

У села Павловское Вольнянского района Запорожской области возле железнодорожного пути найдены мертвыми три человека.

Спасатели узнали о жуткой находке на железной дороге в пятницу, 27 сентября, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, предположительно, люди погибли после того, как их травмировал электропоезд.

"…Обстоятельства гибели устанавливаются", - отметили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области 28-летняя девушка обнаружила мертвыми своих родителей - супруги найдены мертвыми в Саксаганском районе города на ул. Спасской в одной из квартир.