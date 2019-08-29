В Кривом Роге девушка нашла мертвыми отца и мать

В Кривом Роге найдены мертвыми супруги, сообщили в полиции / УНИАН

В Саксаганском районе Кривого Рога Днепропетровской области на ул. Спасской в одной из квартир нашли тела супругов, на которых были следы насилия.

Мужчину и женщину обнаружила мертвыми их 28-летняя дочь, после того, как соседи пожаловались ей на неприятный запах, который шел из квартиры, сообщает Информатор со ссылкой на данные полиции.

По словам девушки, тела ее отца и матери находились в разных комнатах, у мужчины были порезаны руки, а у женщины были раны на лице.

"…Тела уже начали разлагаться. Их направили на СМЭ (судмедэкспертиза - Ред.) для установления причин смерти", - отмечается в материале.

Журналисты узнали от соседей, что муж и жена часто ссорились, мужчина любил выпить. "Дочь подтвердила, что отец был агрессивным, он раньше бил как ее саму, так и свою жену…", - отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в конце июля днем в поселке Иванков Киевской области в канализационном колодце обнаружили мертвыми троих сотрудников местного водоканала – Иванковводоканал.