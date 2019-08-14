Гибель семьи: на Одесчине нашли убитыми супругов

В Одесской области найдены убитыми муж и жена / od.npu.gov.ua

В поселке городского типа Любашевка Одесской области в одном из домов обнаружили убитыми мужа и жену, возле тела мужчины было его охотничье ружье.

Тела супругов нашел житель Любашевки, на них были огнестрельные ранения, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Одесчине.

В ведомстве добавили, что погибли 46-летний мужчина и 38-летняя женщина. По предварительным сведениям, супруг убил жену, а потом застрелился.

"При опросе односельчан погибших супругов, правоохранители выяснили, что… женщина часто страдала от безосновательной ревности и скандалов мужа, которые тот устраивал, злоупотребляя водкой", - отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что на Одесчине в городе Черноморск в квартире многоэтажки обнаружили убитыми двух мужчин - хозяина жилья и местного жителя. По предварительным данным, тела пролежали в квартире неделю.