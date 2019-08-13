"Насилие, смерть, трупный запах": на Одесчине найдены убитыми двое мужчин

В Черноморске в квартире нашли убитыми двух мужчин / УНИАН

В городе Черноморск Одесской области в одной из многоэтажек в квартире правоохранители нашли мертвыми двух мужчин, на телах обнаружили следы насильственной смерти.

Мужчины найдены убитыми по адресу проспект Мира, №43 в воскресенье, 11 августа, сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции на Одесчине.

По данным ведомства, тела нашли полицейские, которые вскрыли квартиру из-за жалоб жильцов дома на сильный запах подъезде, похожий на трупный.

В полиции добавили, что убитыми нашли мужчин в возрасте до 35 лет, одна жертва – хозяин жилья, вторая - местный житель. По предварительным данным, мужчин убили неделю назад. Начато производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева возле школы №85 нашли мертвым иностранца. СМИ узнали, что найден мертвым иностранец, 1964 года рождения, на его теле были побои.