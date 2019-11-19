"Пушечное мясо": в Сети возмущены обращением оккупантов с детьми в Крыму

Воспитание "патриотов" в Крыму / facebook.com/ukrop.bc

Российская Федерация продолжает "воспитывать патриотов" в аннексированном Крыму. В этот раз оккупанты отличились подготовкой "к службе в рядах захватчиков".

"Оккупированная Евпатория. Российские спецслужбы путем создания молодежных военно-патриотических организаций дальше продолжают свое зoмбирование молодежи. Международные детские правозащитные организации молчат", – написал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан в Facebook.

Пользователи соцсети бурно отреагировали: "Я не хочу, чтобы эти дети сидели за одной партой с моим сыном. У меня седина только от одной мысли об этой возможности", "И это детский курорт", "Это ужасно! Таких назад скорее, чем через 10 лет не вернем", "Так для этого и оккупировали территории – Крым, Донбасс. Из малышей выращивают "пушечное мясо". У русни не хватает людей".

Напомним, что ранее так называемый глава аннексированного Российской Федерацией Крыма Сергей Аксенов похвастался, что уже в следующем году на украинский полуостров запустят поезда.