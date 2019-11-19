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Из Мурманска и Екатеринбурга: "глава" Крыма Аксенов поделился грандиозными планами

19 ноября 2019, 11:13

Пособник оккупантов Сергей Аксенов заверил, что уже в декабре запустят поезда по Керченскому мосту.

Керченский мост
Керченский мост / Reuters

Так называемый глава аннексированного Российской Федерацией Крыма Сергей Аксенов похвастался планами на следующий курортный сезон. По его словам, уже в следующем году на украинский полуостров запустят поезда.

Пособник Кремля заверил, что все вопросы запуска железнодорожного сообщения с РФ через Керченский мост решены.

"Уже с декабря текущего года после запуска железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив с материка на полуостров начнут курсировать на регулярной основе пассажирские составы Таврия. Поезда будут ходить по двум направлениям: Санкт-Петербург – Севастополь и Москва – Симферополь", - написал пособник оккупантов в Facebook.

Кроме того, он указал, что к курортному сезону введут новые маршруты.

"К началу курортного сезона планируется введение новых маршрутов в Республику Крым из Екатеринбурга и Мурманска, а также прорабатывается маршрут из Кисловодска и Краснодара. Более того, кроме Симферополя, появятся поезда в Феодосию и Евпаторию", - подытожил Аксенов.

Напомним, что в аннексированном Крыму нехватка воды, но Сергей Аксенов заверил, что проблем нет.

Крым поезд Керченский мост Сергей Аксенов
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