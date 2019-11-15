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В Крыму жуткая катастрофа: "власти" знают, но людям нагло врут

15 ноября 2019, 22:09

Водоснабжение аннексированного Крыма обрастает новыми проблемами.

В Крыму жуткая катастрофа:
В Крыму жуткая катастрофа: "власти" знают, но людям нагло врут / Крым.Реалии

Аннексированный Россией Крым на грани водной катастрофы: там нехватка воды.

С пресной водой там большие проблемы.

Хотя так называемый глава Крыма Сергей Аксенов и заверяет, что дефицита воды нет. Но местные "власти" уже просят людей экономить воду, так как понимают, что запасов воды не хватит, пишет Крым. Реалии.

Лето выдалось засушливым, и многие реки в Крыму пересохли. Добыча подземных вод невозможна из-за падения их объемов и сильной минерализации (после бесконтрольного выкачивания воды из подземных горизонтов). Превышение доли солей фиксируется уже в центре полуострова.

Ранее сообщалось, что в Крыму через несколько месяцев населению нечего будет пить. Оккупанты надеются на осадки и снег.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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