В Крыму жуткая катастрофа: "власти" знают, но людям нагло врут

Водоснабжение аннексированного Крыма обрастает новыми проблемами.
Аннексированный Россией Крым на грани водной катастрофы: там нехватка воды.
С пресной водой там большие проблемы.
Хотя так называемый глава Крыма Сергей Аксенов и заверяет, что дефицита воды нет. Но местные "власти" уже просят людей экономить воду, так как понимают, что запасов воды не хватит, пишет Крым. Реалии.
Лето выдалось засушливым, и многие реки в Крыму пересохли. Добыча подземных вод невозможна из-за падения их объемов и сильной минерализации (после бесконтрольного выкачивания воды из подземных горизонтов). Превышение доли солей фиксируется уже в центре полуострова.
Ранее сообщалось, что в Крыму через несколько месяцев населению нечего будет пить. Оккупанты надеются на осадки и снег.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.